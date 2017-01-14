Kazak Öğrenci, Kazak Satarak Okuyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Türkçe öğretmenliği okuyan Kazakistanlı öğrenci, okul masraflarını kazak satarak karşılıyor.



Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Kazakistanlı Ayanbek Khadar(25), işportacılık yaparak okuyor. OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Kazak öğrenci, okul dışındaki zamanlarını çalışarak geçiriyor. Okula başladıktan sonra çeşitli ek işlerle uğraşan Ayanbek, şimdi ise pazar pazar gezerek işportacılık yapıyor. Sattığı kazak ve gömleklerden 50-60 lira kazandığını söyleyen Ayanbek, okulu bitirince Kazakistan'a dönmeyi düşünüyor.



Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nı(YÖS) kazanarak Samsun'a geldiğini söyleyen Ayanbek Khadar, "Daha önce çeşitli işlerle uğraştım. Servis elemanı olarak çalıştım. Sanayide bir marangozun yanında çalıştım. Yaz tatilinde İstanbul'a giderek orada bir restoranda çalıştım. Şimdi de işportacılığa başladım. Kazak ve gömlek satıyorum. 40-60 TL arası bir para kazanıyorum. Ailem Kazakistan'da yaşıyor. 7 kardeşiz. Okul bitince yüksek lisansa başvuracağım. Eğer olmazsa Kazakistan'a dönerek bir arkadaşımla birlikte restoran açmayı düşünüyorum" dedi. - SAMSUN