Kazak Milli Yemeği Beşbarmak

Et ve hamurdan yapılan beşbarmak, Kazakistan ve Kırgızistan mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alıyor

Çalıştığı lokantada beşbarmak hazırlayan Alimkulova:

"Beşbarmak yapmayı annemden öğrendim. Şimdi müşterilerimiz için yapıyorum. Çok seviyorlar"

"Kazak halkının beşbarmaksız bir sofrada misafir ağırladığını düşünemiyorum"

ASTANA (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA – Astanalılar, et ve hamurla yapılan beşparmak ile geleneksel yemek kültürünü yaşatmaya çalışıyor.



Göçebe hayat tarzına ait bir yemek olan beşbarmak, Orta Asya'da Kazakistan ve Kırgızistan mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alıyor.



Genellikle misafirler için hazırlanan beşbarmak, at ve kuzu etiyle hamurdan yapılıyor.



Her iki ülkedeki restoranlarda beşbarmak yaygın olarak servis ediliyor.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir lokantada aşçı olarak çalışan Gulbanu Alimkulova, AA muhabirine müşterilerin en sevdiği yemeğin beşbarmak olduğunu söyledi.



Alimkulova, "Beşbarmak yapmayı annemden öğrendim. Şimdi müşterilerimiz için yapıyorum. Çok seviyorlar." dedi.



Beşbarmağı genellikle at etinden hazırladığını dile getiren Alimkulova, "Öncelikle at etini ve bağırsağından yapılan sucuğu 2 saat suda kaynatıyoruz. Tuz atıyoruz. Bu arada yumurta ve unla hamurumuzu hazırlıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz." diye konuştu.



Piştikten sonra eti bir kenara alıp mantı hamuru kalınlığında açılan ve dörtgen şeklinde kesilen hamuru et suyuna attıklarını söyleyen Alimkulova,"Hamuru et suyunda 5 dakika haşlayıp süzgeçle servis tabağına alıyoruz. Birbirine yapışmaması için üzerine et suyunu döküyoruz. Etleri de doğrayıp güzelce hamurların üzerine diziyoruz. Son olarak etin üstünde suda bekletilerek yumuşatılmış soğanla süsleyip sofraya götürüyoruz."dedi.



Alimkulova, beşbarmakın diğer yemeklere göre daha pahalı olduğuna dikkati çekerek, "Kazak halkının beşbarmaksız bir sofrada misafir ağırladığını düşünemiyorum. Halkımız, her zaman misafir için en güzel ve seçkin yemeklerini sofraya koyar. Annemden öğrendiğim milli yemeklerimizi kızlarıma da öğretiyorum." ifadelerini kullandı.



- "At eti güzeldir"



Astana sakinlerinden Sapargali Börübekov da beşbarmağın en sevdiği yemeklerden biri olduğunu söyledi.



Börübekov, "Ailemle haftada bir kere beşbarmak yemek için lokantaya gidiyoruz. Evde de yapıyoruz, ama buranın beşbarmağı çok lezzetli." diye konuştu.



At etinden yapılan beşbarmağın daha lezzetli olduğuna işaret eden Börübekov, "Bazı ülkelerde at eti yenilmediğini biliyorum, ama biz at etini yiyoruz. At eti en güzel ettir. İnsana güç verir, sütü de sağlık için yararlıdır." diye konuştu.