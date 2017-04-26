Kazadan sonra kaçan sürücüyü polis yakaladı



İSTANBUL - Pendik'te ölümlü kazaya sebebiyet vererek kaçan sürücü Numan K. polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Pendik Sanayi Mahallesinde 15 Nisan günü Numan K.'nınkullandığı araç kontrolden çıkarak Volkan G. yönetimindeki bir başka araca ve ardından Ayhan K.'(62)nın motosikletine çarptı. Numan K. olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Ayhan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri trafik kazasında şüpheli ölüm sebebiyle harekete geçti. Polis olay yerinden uzaklaşan Numan K.'nın kontrolündeki aracın plakasını kameralardan tespit ederek yerini saptadı. Trafik kazasında şüpheli ölüm sebebiyle gözaltına altına alınan Numan K. yapılan sorgunun ardından adliye sevk edildi.

(MH-CS