Kazadan Saniyelerle Kurtuldu

Rize'de bugün 1 kişi ölümü, 20 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasından İslam Doğan isimli şahsın saniyeler ile kurtulduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, İslam Doğan isimli şahıs, Derepazarı Belediyesi Otobüs Durağı'nda beklerken gelmekte olan Yaşar Ç. yönetimindeki 53 KA 714 plakalı yolcu midibüsüne durması için eli ile işarette bulundu. İslam Doğan durağa girip duran midibüse binmeye hazırlanırken, arkadan gelen 08 K 6225 plakalı TIR midibüse çarptı. İçerisinde yolcular bulunan midibüs iki takla atarak durabildi. Zıya Adıgüzel'in (41) hayatını kaybettiği kazada 20 kişi de yaralandı. İslam Doğan ise kazayı saniyeler ile yara almadan atlattı.



İslam Doğan, yaşadığı anları anlatarak "Kalkandere ilçesine gitmek üzere midibüsü durdurdum. Midibüs durağa girdi. Tam binecekken arkadan gelen TIR midibüse arkadan çarptı. Araç biranda uçarak iki takla atıp ilerde durdu. Devrilen midibüsü vatandaşlar kaldırdı. Ben o anda hemen 155'i aradım. Birkaç saniye daha eren davransaydım bende yaralanabilirdim, belki de ölebilirdim" dedi. - RİZE