Kazada Yıkılan Direk Suriyeli Ailenin Üzerine Devrildi: 4 Yaralı

BURSA'da aşırı hız yapan 24 yaşındaki Muzaffer Tekin'in yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak elektrik diriğine vurdu. Kazada yıkılan elektrik direği yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli ailenin üzerine düştü. Kazada bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Muhammed Mohisa ağır, 3 kişi de hafif yaralandı.



Kaza, Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Beşyol Kavşağı'nda bugün meydana geldi. 16 RS 355 plakalı aracıyla Terminal yönünden kent merkezine doğru gelirken aşırı hız yapan Muzaffer Tekin direksiyon kontrolünü yitirince orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken elektrik direği ievrildi. Bu sırada elektrik direği akraba ziyaretinden dönüp evlerine gitmek için yoldan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Hene, 5 yaşındaki Sine, 8 yaşındaki Fatime ve 2 yaşındaki Muhammed Mohisa'nın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından parçalanan bebek arabasının içinden çıkarılan ağır yaralı olan Muhammed Mohisa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hafif yaralanan Hene, Sine ve Fatime'de sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanes'ine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya neden olan Muzaffer Tekin polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



- Bursa