Kazada Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Yükseliş Mahallesi'nde geçen Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yakınında otomobilin çarptığı yaya Nasuh Durmuş (84) yaralandı. Kazada ağır yaralanan 9 çocuk babası Nasuh Durmuş, tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN