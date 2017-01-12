TÜMÜ
Haberler Search
Kazada Yaralanan Polis Memurunun Beyin Ölümü Gerçekleşti (2)

Kazada Yaralanan Polis Memurunun Beyin Ölümü Gerçekleşti (2)

MAKİNAYA BAĞLI YAŞATILACAKAydın'da dün görev başındayken trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede ise beyin ölümü gerçekleşen polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan, makinaya bağlı yaşatılıyor.

Kazada Yaralanan Polis Memurunun Beyin Ölümü Gerçekleşti (2)

MAKİNAYA BAĞLI YAŞATILACAK

Aydın'da dün görev başındayken trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede ise beyin ölümü gerçekleşen polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan, makinaya bağlı yaşatılıyor. Polisin eEşi ve annesinin, yaşayabildiği kadar makinaya bağlı da olsa hayatta kalmasını istediği öğrenildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads