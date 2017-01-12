Kazada Yaralanan Polis Memurunun Beyin Ölümü Gerçekleşti (2)

MAKİNAYA BAĞLI YAŞATILACAK



Aydın'da dün görev başındayken trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede ise beyin ölümü gerçekleşen polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan, makinaya bağlı yaşatılıyor. Polisin eEşi ve annesinin, yaşayabildiği kadar makinaya bağlı da olsa hayatta kalmasını istediği öğrenildi.