Kazada Yaralanan 17 Yaşındaki Formula 4 Pilotunun Bacakları Kesildi

İngiltere'de Pazar günü yarışta geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan 17 yaşındaki Formula 4 pilotu Billy Monger'in her iki bacağı da kesildi.



Billy Monger'in takımı JHR Developments'ın Direktörü Steven Hunter, ekip olarak "yürek parçalayan" bir dönemden geçtiklerini söyledi.



Hunter, Monger'in dört yıldır takımda olduğunu ve "olağanüstü bir karaktere" sahip olduğunu sözlerine ekledi. Formula 1 pilotlarından yardım kampanyası



İngiliz Formula 1 pilotları Jenson Button ve Lewis Hamilton, kaza geçiren genç pilota yardıma etmek için bir bağış kampanyası başlattı.



Kampanyada hedef rakam olan 260 bin sterlinin yaklaşık iki katına ulaşıldı. Button, kampanyaya 15 bin sterlin bağışla katkıda bulundu.



Monger, İngiltere'de Donnington Park pistinde yarış sırasında, üzerine arızalanan bir başka Formula 4 aracına çarpması sonucu kullandığı otomobilin içinde sıkışmış ve ancak 90 dakikalık bir çalışmanın ardından kurtarılabilmişti.





Kaza sonrası ambulans helikopterle Nottingham'da tam teşekküllü bir hastaneye kaldırılan Monger, bir dizi ameliyat geçirmişti.