Kazada Yaralanan 10 Öğrencinin Sağlık Durumları İyi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Alman uyruklu üniversite öğrencisi Cedric Hackert yaşadıklarını anlattı.



Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresi Serban Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada yabancı uyruklu üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrilmiş, 15'i yabancı uyruklu 17 kişi yaralanmıştı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle yaşanan kazada yabancı uyruklu öğrencileri taşıdığı belirtilen Ahmet B. idaresindeki 34 TZ 5820 plakalı minibüs, Serban çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ taraftaki refüje yan yatmıştı.



Kazada, Amina Krdzalıc, Samra Rozic, Said Casiç, Ahmed Babiç (Bosna Hersek), Zaina Nayep Al Trawneh, Haya Ameral Hashlamoun, Noor Walid Solimon Tou, Mallac Abdal Gani Hasan (Ürdün), Kobra Todil, Cedric Hackert (Almanya), Subhan Sultan (Pakistan), Dougmara Adamiag (Polonya), Cristobal Garcia Padill (Meksika), Maryam Abdınoor (Kenya), Souleymane Ouedraogo (Burkinafaso) isimli yabancı uyruklu öğrenciler yaralanmıştı.



Kazada yaralanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören Cedric Hackert, yaşadıklarını Almanca olarak anlatırken, kaza sırasında uyuduğunu ve diğer arkadaşları ile birlikte çok korktuğunu ifade etti.



"Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi"



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hazım Bozca ise hastaneye sabah saatlerinde 10 hastanın başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Hastanemize başvuruda bulunan 10 hastanın gerekli tetkikleri yapılıp gözlem altına alındılar. Daha sonra 10 öğrencinin de yatışı yapıldı. Bunların hiç birisinin hayati tehlikesi yok. 4'ü Genel Cerrahi Polikliniğine yatırıldı öğleden sonra taburcu edilmeleri planlanıyor. 3'ü ortopedi servisine yatırıldı bunlardan da birinin öğleden sonra taburcu edilmesi planlanıyor. 2'sine cerrahi müdahalede planlanacak bunlardan birinin el kesiği var diğerinin ise kolunda yaralanma var. Bunlarından taburcu edilmeleri kısa sürede planlanacak. 3'ü de beyin cerrahi servisinde. Onların da öğleden sonra taburcu edilmeleri planlanıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR