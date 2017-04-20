Kazada Ölenlerin Yakınları Hastaneye Akın Etti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen ve yaralananların yakınları hastaneye akın etti.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içerisinde bulunduğu Nuri A.'nın kullandığı 10 FA 641 plakalı pikabın takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen 4 kişi ile yaralanan 8 kişinin yakınları hastaneye akın etti. Kazayı duyarak Bozova Devlet Hastanesine giden ölü ve yaralıların yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğulurken jandarma ekipleri ve polisler de hastanede herhangi bir olayın yaşanmaması için önlem aldı. - ŞANLIURFA