Kazada Ölen Üniversiteli Murathan Toprağa Verildi

ORDU'nun Perşembe İlçesi'nde yılbaşı gecesi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Murathan Güler'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde okuyan Murathan Güler, yılbaşı gecesini geçirmek için memleketi Ordu'ya geldi. Perşembe İlçesi'ndeki Efirli Cezaevi mevkiinde, Murathan Güler yönetimindeki 52 AH 454 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada hayatını kaybeden Murathan Güler'in cenazesi bugün Beyli Merkez Camii'ye getirildi. Burada helallik alındıktan sonra, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ailesi ve yakınları katıldı. Güler'in hayali olan gemi kaptanı şapkası da cenazede tabutunun üzerine konuldu. Murathan Güler'in cenazesi daha sonra dualarla Beyli Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.



- Ordu