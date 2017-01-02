Kazada Ölen Üniversite Öğrencisi Toprağa Verildi

Ordu'da kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Murathan Güler, son yolculuğuna uğurlandı.



Trabzon Adli Tıp Kurumundan alınan Güler'in cenazesi, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.



Burada helallik alınmasının ardından Güler'in cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Beyli Mahallesi'ne götürüldü.



Güler'in cenazesi, Beyli Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.



Cenazeye, Güler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Samsun'dan Giresun istikametine giden Murathan Güler (21) yönetimindeki 52 AH 454 plakalı otomobil, Perşembe Bolaman yolu Efirli Cezaevi mevkisinde aydınlatma direğine çarpmış, kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Murathan Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisi olduğu, yılbaşı nedeniyle ailesinin yanına geldiği öğrenilmişti.