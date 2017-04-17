Kazada Ölen Üniversite Öğrencisi Doğum Gününde Anıldı

Bartın'da, kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Burcu Duran, doğum gününde kazanın yaşandığı valilik konutu kavşağında anıldı.



Duran'ın ailesi ve yakınları ellerinde karanfillerle kazanın yaşandığı alanda bir araya geldi.



Burada, ailesi tarafından yaptırılan ve genç kızın fotoğrafının yer aldığı tabelanın açılışı gerçekleştirildi. Bu sırada genç kızın annesi ve yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.



Kazada 23 yaşında hayatını kaybeden Duran'ın annesi, aynı zamanda Gölbucağı Mahallesi muhtarı olan Şermin Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden aşırı hız yapılan yol için çözüm bulunmasını istedi.



Çocuğunu kaybettiği günden bu yana bir devlet görevlisi olarak acısını yaşayamadığını ifade eden Duran, "Benim evladım gitti, başka canlar yanmasın. Bu olaydan sonra burada kaç tane kaza oldu. Yeter artık, bitsin, artık anneler ağlamasın." diyerek gözyaşı döktü.



Açılışın ardından, Duran'ın aynı mahalledeki evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Valilik konutu kavşağında, 5 Mart'ta, üniversite öğrencisi Burcu Duran (23) kaldırımda yürüdüğü esnada bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.