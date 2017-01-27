Kazada Ölen Sözleşmeli Er ile Anne ve Babası Toprağa Verildi

TOKAT'ın Turhal ilçesinde trafik kazasında hayatlarını kaybeden, 1.5 yıllık sözleşmeli uzman erbaş 21 yaşındaki Muhammet Uzel ile annesi 55 yaşındaki Neriman ve babası 61 yaşındaki Adil Uzel, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.



Kaza, Tokat'ın Turhal ilçesi yakınlarında dün meydana geldi. Sözleşmeli piyade er Muhammet Uzel yönetimindeki 38 BN 089 plakalı otomobil, Kuruçay mevkiinde karşı yönden gelen Serdar Şahin yönetimindeki 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü uzman erbaş Muhammet Uzel ile aynı araçta bulunan babası Adil ve annesi Neriman Uzel hayatlarını kaybetti.



Bitlis Tatvan'da Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli olan uzman erbaş Muhammet Uzel, babası Adil ve annesi Neriman Uzel'in cenazeleri, memleketleri Yozgat'ı Akdağmadeni ilçesine bağlı Davutlu köyüne getirildi. Uzel ailesi için bugün cuma namazı sonrası köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından sözleşmeli er Uzel, annesi Neriman ile babası Adil Uzel köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.



- Yozgat