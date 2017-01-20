Kazada Ölen Polis Memuru İçin Tören

TOPRAĞA VERİLDİ



İzmir'in Menderes İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş için İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aktaş'ın babası Ramazan Aktaş, kardeşi Sertaç Aktaş, kentte görevli polisler ve yakınlarıyla çok sayıda İzmirli katıldı. Cuma namazının ardından kılınan namaz sonrası polis memuru Nuri Aktaş, Buca Gökdere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.