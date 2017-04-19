Kazada Ölen Engelli Milli Sporcu Son Yolculuğuna Uğurlandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Golf Milli takımı sporcusu 17 yaşındaki Arif Asan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Samsun'un Bafra İlçesi'na bağlı Aktekke Mahallesi'nde yaşayan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Golf Milli takımı sporcusu Arif Asan, geçen 16 Nisan'da motosikleti ile gezdiği sırada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen B.K.'nın kullandığı minibüs çarptı. Çarpmanın sonucu ağır yaralanan Arif Asan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Arif Asan daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.



Genç sporcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.



Arif Asan için bugün Aktekke Mahallesi'nde bulunan İhsaniye Kuran Kursu Cami'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Asan, aynı yerde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Asan'ın cenaze törenine antrenörlerinin yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldu.



Öte yandan kazanın ardından jandarma tarafından yakalanan minibüs sürücüsü B.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Samsun