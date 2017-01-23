Kazada Ölen Baba ve İki Oğlu Toprağa Verildi

Gaziantep'te önceki gece yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki oğlunun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.



Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Yaşanan olayda Nizip'teki bir yakınlarının düğününden döndükleri öne sürülen Zekeriya Gökdemir ve 2 oğlu Onur ile Mehmet hayatını kaybederken her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanmıştı.



Olay sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldıran baba ve iki oğlunun cenazeleri bugün yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi'ne götürülen cenazeler gözyaşları içinde toprağa verildi.



Öte yandan, kazada yaralanan Zekeriya Gökdemir idaresindeki araçta bulunan eşi Firdevs, oğlu Fevzi ve 8 aylık hamile gelini Bedia Gökdemir'in ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP