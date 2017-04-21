Kazada Ölen Baba ve İki Çocuğu Yan Yana Defnedildi

Kazada ölen baba ve iki çocuğu yan yana defnedildi



GAZİANTEP - Gaziantep'te önceki gün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden baba, iki oğlu ve annesi yan yana defnedildi.

Olay önceki gün gece saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden Hasan Koca idaresindeki 27 UY 894 plakalı araç, sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu ters istikametten gelen Burak K.'nın kullandığı 27 LB 409 plakalı ciple çarpışmış, ardından ise Mustafa D hakimiyetindeki 01 BK 661 plakalı otomobil ile Abdullah A. idaresindeki 63 E 3318 plakalı araçlar da kazaya karışmıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan 5 kişi feci şekilde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Bahaddin Nakıboğlu camiine getirilen baba Sinan Torun, 1 yaşındaki oğlu Furkan, 6 yaşındaki kızı Buğlem ve annesi 59 yaşındaki Sevim Torun'un cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığına götürülen baba Sinan Torun, annesi Sevim ve iki çocuğu Buğlem ve Furkan kardeşler yan yana defnedildi.

Öte yandan yaşanan kazayla ilgili açılan soruşturma devam ederken, kazada ağır yaralanan Nuriye Torun'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.