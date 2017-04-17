Kazada kopan atın kafası, sürücüyü öldürdü



GAZİANTEP - Gaziantep'e seyir halinde bulunan bir otomobil, aniden otobana çıkan ata çarptı, kazada atın kopan kafası, araçtan içeriye girerek, sürücünün üzerine düştü. Ağır yaralanan sürücü yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Tekirdağ'da iki oğluyla birlikte eşinin memleketi olan Gaziantep'e doğru yola çıkan 36 yaşındaki İbrahim Çelik idaresindeki 59 DU 520 plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli otobanında aniden yola çıkan başı boş gezen bir ata çarptı. Çarpmasının etkisiyle, atın kopan kafası araç sürücüsü Çelik'in üzerine düştü. ilginç kazada ağır yaralanan sürücü Çelik, Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Meydana gelen ilginç kazada Çelik'in çocukları 1,5 yaşındaki Ayhan ve 14 yaşındaki Onur'un kaldırıldığı hastanede hafif yaralandı. Yaralı kardeşlerin bir süre sonra taburcu edildi. Baba Çelik'in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Babasını feci kazada kaybeden Onur ile annesi Azize, göz yaşlarını tutamadı. Ailenin, acı kaza nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.