Kazada İki Ayağı Kırılan Atın Başında Saatlerce Bekledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletin yol üzerindeki ata çarpması sonrasında sürücü ve at yaralandı. Kazaya şahit bir vatandaş ise iki ayağı kırılan atın yanında saatlerce bekledi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit Terminal'den Gölcük istikametine gitmekte olan Moldovya uyruklu Ion Crıstea idaresindeki 41 MA 016 plakalı motosiklet, yol kenarında başıboş gezen bir ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü metrelerce savrulurken, başıboş gezen at ise yere yığıldı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazaya şahit olan Bahar Erten isimli bir vatandaş ise, yerde hareketsiz şekilde yatan ve iki ayağı kırılan atı gördükten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadığı olay karşısında oldukça üzülen Erten, yaralı atın başında saatlerde bekledi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık kipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye, iki bacağı kıralan at ise veteriner hekime teslim edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.