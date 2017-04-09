Kazada Hayatını Kaybeden Polis Toprağa Verildi
Kazada hayatını kaybeden polis toprağa verildiHATAY - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Rıza Yılmaz, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden polis toprağa verildi
HATAY - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Rıza Yılmaz, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.
Cenaze namazına Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek, İlçe Müftüsü Hüseyin Taner ve vatandaşlar katıldı. Mardin'den Hatay'a getirilen polis memuru Ali Rıza Yılmaz'ın cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınarak Numuneevler Mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı İmam-ı Azam Camii avlusuna getirildi. Polis memuru Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba Ferhat ve anne Nuriye Yılmaz ile kardeşleri gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken Yılmaz ailesine yakınları destek oldu.
Polis memurunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Ağalar Mezarlığında toprağa verildi.