Kazada Hayatını Kaybeden Kameraman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyesi maçını çektikten sonra evine döndüğü sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kameraman Koral Ayhan, sevenlerinin ve ailesinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



20 yılı aşkın süredir çeşitli medya kuruluşlarında çalışan son dönemde ise Süper Lig maçlarını çeken kameraman Koral Ayhan, Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyesi maçını çektikten sonra evine gitmek için ekip arkadaşlarından ayrıldığı sırada trafik kazası geçirmiş ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Deneyimli kameraman Ayhan için Kartal Soğanlık Ulu Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine Ayhan'ın, yakın arkadaşları, meslektaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Ayhan'ın Amerika'da yaşayan eşi ve iki çocuğu cenaze törenine katılmazken, yaşlı annesi Aylin Ayhan ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Kazada ölen kameramanın yıllarca taşıdığı kamerası da tabutunun yanına konuldu.



Cenaze töreni sırasında Koral Ayhan'ın kız kardeşi Hande'nin cenaze tabutuna sarılarak, "Ben buraya niye geldim, bunun için mi geldim" diyerek dakikalarca ağlaması yürekleri dağladı. Yakınlarının uzaklaştırmasının ardından fenalaşan acılı kardeşi, çağrılan sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.



"En son kazadan beş dakika önce beraberdik"



Ayhan'ın yakın arkadaşlarından olan Burak Turan, "En son kazadan beş dakika önce beraberdik Karabük maçından işten geliyorduk. Kendisi inmesi gereken yerde indi, sonra zaten bu olay vuku bulmuş. Bize polis tarafından hastaneye götürüldü bilgisi geldi. Yanına gittik, hiç göstermediler direkt yaşam destek ünitesine sokulmuş. Beyin kanaması varmış, ciğerin bir tanesi sönmüş, birkaç defa kalbi durmuş en son kalp durması baya uzun sürünce kendisini kaybettik. Çarpan araç belli bildiğim kadarıyla mobese kameraları da polisin elinde, aileye ulaşılmış yalnız şahıs şuan firari" diye konuştu.



"Yakın bir mesai arkadaşımdı, çok güzel günlerimiz oldu"



15 senelik çalışma arkadaşını kaybettiği için çok üzgün olduğunu dile getiren ses mühendisi Tamer Sezer, "Trafik kazası sonrası böyle bir ölümün gerçekleşmesi hepimizi üzüntüye boğdu, zaten şoke olduk. Çok yakın bir mesai arkadaşımdı, çok güzel günlerimiz oldu" dedi.



Koral Ayhan'ın naaşı, yakınlarının ve ailesinin gözyaşları eşliğinde defnedilmek üzere Maltepe'de bulunan Küçükyalı Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL