Kazada Hayatını Kaybeden Hukuk Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da, okul inşaatına uçan otomobilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan Ramazan Akyar'ın 22 yaşındaki hukuk öğrencisi oğlu Ahmet Bera Akyar'ın kullandığı 16 BB 230 plakalı otomobil, dün başka bir araca çarparak Emek İlkokulu inşaatının temeline uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı uçan otomobil takla atarken, Akyar hayatını kaybetti. Hukuk öğrencisinin cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, acı haber ise meslektaşları tarafından baba Ramazan Akyar'a güçlükle verildi. Hastanede meslektaşlarının teselli ettiği polis Ramazan Akyar, metanetiyle dikkat çekerken, "Sabah evden çıkarken yol çalışmasına ve trafiğe dikkat etmesini söyledim. Rabbimin verdiği emanet buraya kadarmış" dedi.



Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Ahmet Bera Akyar, bugün Emirsultan Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda polis katıldı. Mehmet Talu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Akyar Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA