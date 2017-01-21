Kazada Hayatını Kaybeden Hazal Çiçek Toprağa Verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12'nci sınıf öğrencisi Hazal Çiçek, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.



Edirne'nin Keşan ilçesinde, dün yol kenarında duran TIR'ın altına giren araçta sıkışarak ölen Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Hazal Çiçek (17), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaeddin Kalfa Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları katıldı.



Kazada ağır yaralanan Hazal Çiçek'in babası Bayram Çiçek'in (45) ise Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Kaza sonrası baba Bayram Çiçek'in dün yarıyıl tatili olması nedeniyle eve kızı Hazal Çiçek'in karnesi ve teşekkür belgesiyle gelen kızı Hazal Çiçek'i ödüllendirmek için Keşan'a sinema izlemeye ve gezmeye götürdüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE