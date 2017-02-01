Kazada Hayatını Kaybeden 2 Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.



Zurnacılar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tuğba Zeybel (20) ve ağabeyi Yusuf Zeybel'in (28) cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.



Cenaze töreni sırasında fenalaşan ağabey Ali Zeybel'e sağlık ekipleri müdahale etti.



Bu arada cenaze törenine Tuğba Zeybel ile kazadan 3 gün önce nişanlandığı öğrenilen Ramazan Aydın da katıldı.



Kazada yaralanan anne Seher Zeybel ve baba Rasim Zeybel'in ise tedavileri sürüyor.



Dün Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rasim Zeybel'in kullandığı 41 N 5515 plakalı kamyonetle çarpışmış, kazada Tuğba Zeybel (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Yusuf ve Seher Zeybel yaralanmıştı.?



Ağır yaralanan Yusuf Zeybel (28), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.