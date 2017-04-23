Kazada Hayatını Kaybeden 10 Kişinin Cenazesi Morgdan Alındı

Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi morgdan alındıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi morgdan alındı.

Kazada Hayatını Kaybeden 10 Kişinin Cenazesi Morgdan Alındı

Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi morgdan alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi morgdan alındı. 10 kişiden 2'sinin Yunuslar Köyünde, diğer 8 kişinin ise Esenler köyünde defnedileceği öğrenildi.

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