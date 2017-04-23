Kazada Can Veren Hakim İçin Tören Düzenlendi

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde otomobiline, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim 50 yaşındaki Ali Cırık'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.



Manisa- İzmir karayolu Bornova girişinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Manisa'dan İzmir yönüne giden ve iddiaya göre freni boşalan Azat K.'nin kullandığı 45 YA 0319 plakalı kamyon, aynı yönde giden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nde görevli hakim Ali Cırık hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralanan eşi 48 yaşındaki Hürriyet Cırık ile oğlu 10 yaşındaki Tuna Cırık'ı AKS 110 ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralı anne- oğul, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



TÖREN DÜZENLENDİ



İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen hakim Ali Cırık için bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde tören düzenlendi. Törene Cırık'ın büyük oğlu Ali Eren Cırık, ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ali Eren Cırık, Türk Bayrağı'na sarılı tabut önünde gözyaşı döktü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Turhan Eğlenoğlu, "Ali Cırık, beyefendiliği ve çalışkanlığıyla tanınan biriydi. Sözün bittiği yerdeyiz. Yapılacak bir şey yok. İnancımız gereği görevimizi yerine getireceğiz. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Daha sonra Ali Cırık'ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Cırık'ın cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.



Bu arada, hastanede tedavileri süren Hürriyet Cırık ile Tuna Cırık'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



- İzmir