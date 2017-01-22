Kazada Ağır Yaralanan Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Altınşehir Mahallesi Altınşehir Camii yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Yasin Üzümcü'ye (22), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaralanan Üzümcü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Üzümcü, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN