- Olay yerinden görüntüler,
Yaralı olan hamile kadının ambulansa taşınması - Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresinde ki 42 AFL 71 plakalı otomobil Ereğli Konya karayolu 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Aşkın ve 5 aylık hamile eşi Tuğba (20) ağır yaralandı.
Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı.
Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazada Ağır Yaralanan Hamile Kadın ve Eşi 5 Saat Sonra Fark Edildi
- Olay yerinden görüntüler, Yaralı olan hamile kadının ambulansa taşınması - Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu...
- Olay yerinden görüntüler,