Kazada Ağır Yaralanan Hamile Kadın ve Eşi 5 Saat Sonra Fark Edildi

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Yaralı olan hamile kadının ambulansa taşınması - Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresinde ki 42 AFL 71 plakalı otomobil Ereğli Konya karayolu 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Aşkın ve 5 aylık hamile eşi Tuğba (20) ağır yaralandı.



Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı.



Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.