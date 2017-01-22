Kazada Ağır Yaralanan Hamile Kadın ve Eşi 5 Saat Sonra Fark Edildi

- Olay yerinden görüntüler, Yaralı olan hamile kadının ambulansa taşınması - Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu...

Kazada Ağır Yaralanan Hamile Kadın ve Eşi 5 Saat Sonra Fark Edildi

- Olay yerinden görüntüler,
Yaralı olan hamile kadının ambulansa taşınması - Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Ereğli İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadın ve eşi 5 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresinde ki 42 AFL 71 plakalı otomobil Ereğli Konya karayolu 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Aşkın ve 5 aylık hamile eşi Tuğba (20) ağır yaralandı.

Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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