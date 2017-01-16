Kazada Ağır Yaralanan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün başka otomobillerle yarışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Aksoy, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, dün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) önünde meydana geldi. İddiaya göre, babasının 63 F 2578 plakalı otomobilini aldıktan sonra arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.S.S., ŞUTİM ile GAP Arena Stadı'nın arasında karşılaştığı iki otomobille yarışmaya başladı. Birkaç dakika yarışa devam eden M.S.S., ŞUTİM önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek yan refüje çarpıp kaldırıma çıktı. ŞUTİM'in demir korkuluklarına da çarpan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yeniden yola dönerek yaklaşık 50 metre ilerde durabildi.



Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti



Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte B.İ. ve Mehmet Aksoy yaralandı. Yaralılardan sürücü M.S.S. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki Mehmet Aksoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, defnedilmek üzere Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı kırsal mahallesine götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA