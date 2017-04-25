Kaza Yapan Tırda Sıkışan Sürücü Ağır Yaralandı

Bolu'da TEM otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışan sürücü ağır yaralandı.



Kaza, Bolu'da TEM otoyolu Gerede mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametine gitmekte olan 35 PMF 71 plakalı tır sürücüsü Sami İşeri aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Ünügür idaresindeki 06 SAB 72 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle ağır yaralanan Sami İşeri tırda sıkıştı. Diğer tırın sürücüsü Hasan Ünügür'ün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 sağlık ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağır yaralı olan İşeri'yi yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın sonrasında sıkıştığı yerden çıkardılar. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sami İşeri ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşeri'nin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kaza sonrasında bilinci kapalı olduğu için kimliği tespit edilemeyen İşeri'nin bulunduğu tırda polis ekipleri uzun süre kimlik araması yaptılar. İşeri'ye ait bilgiler araçta bulunan pasaportundan öğrenilebildi.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BOLU