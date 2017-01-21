Kaza Yapan Sürücünün Aracındaki Yaralıyı Bırakıp Kaçtığı Iddiası

Adana'da, park halindeki iki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsünün, aracında sıkışarak yaralanan kadını bırakıp kaçtığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 SD 893 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda virajı alamayıp park halinde bulunan 01 EN 246 ve 01 PR 084 plakalı kamyonetlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 01 EN 246 plakalı kamyonet kaldırıma çıktı.



Otomobil sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.



Bu araçta sıkışarak yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Üstünden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadığı belirtilen kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Polis, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.



lanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Üstünden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadığı belirtilen kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



Polis, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.