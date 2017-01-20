Kaza Yapan Sürücü Sinirlenip Otomobilini Ateşe Verdi

BURSA'da önündeki otomobile çarpan sürücü Ali K., çıkan tartışma sırasında sinirlenerek otomobilini ateşe verdi.



Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 16 ADK 41 plakalı otomobiliyle yolun Ankara yönünde ilerlerken, Davutdede Metro İstasyonu yakınında önünde giden Murat Ö. yönetimindeki 16 CSG 47 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından rapor tutmakta anlaşamayan sürücüler arasında tartışma çıktı. Gelen polis ekibi sürücüleri sakinleştirmeye çalışırken, alkollü olduğu ileri sürülen Ali K. otomobilinin koltuk kılıflarını çıkartarak çakmakla tutuşturdu ve aracının içine attı. Bir anda alevler otomobili sararken gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alev topuna dönen aracı söndürdü.



Aracı kullanılmaz hale gelen Ali K. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa