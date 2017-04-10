Kaza Yapan Otomobilin Motorundan Kaçak Sigara Çıktı

Adana'da, kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Damgalı Höyüğü Yolu'nda Hüseyin Y'nin kullandığı 63 PU 792 plakalı otomobil, çukura düşünce kontrolden çıkarak bir fabrikanın duvarına çarptı.



Kazada ağır yaralanan Hüseyin Y. ve eşi Feride Y. fabrikadaki ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan kazanın ardından olay yerine giden polis ekipleri, otomobilin motor kısmında çok sayıda gümrük kaçağı sigara buldu.



Ekiplerin çalışmasının ardından sigaralara el konuldu.