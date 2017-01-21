Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç savrularak orta refüje çıktı, kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesinde Taşköprü Caddesi'nden, Sanayi istikametine doğru gelen İbrahim Okan Gören idaresindeki 63 ZS 459 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Hamdi Alp idaresindeki 27 ALP 72 plakalı otomobile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 63 ZS 459 plakalı otomobil, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada araç sürücüsü Gören yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Nizip Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza Yapan Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı
Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç savrularak orta refüje çıktı, kazada 1 kişi yaralandı.
Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç savrularak orta refüje çıktı, kazada 1 kişi yaralandı.
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