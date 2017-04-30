Kaza Yapan Minibüsten Kaçak Et Çıktı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde panelvan minibüs yoldan çıkarak takla attı. Kazada, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüs içerisinde kaçak kesildiği öne sürülen çok sayıda küçükbaş hayvan eti bulundu.



Kaza, Tekirdağ- Malkara karayolunda meydana geldi. Sürücü Ş.Ö., kullandığı 17 DP 916 plakalı panelvan minibüsle Güveçli rampasına geldiği sırada direksiyon kontrolünü yitirde. Yoldan çıkan araç takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soğutma sistemi bulunmayan minibüs içerisinde yapılan inceleme de ise kaçak olarak kesildiği öne sürülen çok sayıda küçükbaş hayvan eti bulundu.



Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner ekipleri araçtaki etlerde inceleme yaptı. Kaçak olarak kesildiği düşünülen küçükbaş hayvan etlerine el konulurken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ