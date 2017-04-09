Kaza Yapan Kamyonet Köprüde Asılı Kaldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin köprüde asılı kaldığı kazada, araçta mahsur kalan sürücü belediye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin köprüde asılı kaldığı kazada, araçta mahsur kalan sürücü belediye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Erol Parkın (47) yönetimindeki 41 SH 357 plakalı kamyonet, Kurtköy Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı.
Korkuluğun aracın önünden girip arkasından çıktığı kazada sürücü, ön bölümü köprüden dereye sarkan kamyonette mahsur kaldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Grup Amirliği ekiplerinin çalışmayla kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Sapanca-Kocaeli karayolu, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.