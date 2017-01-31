Kaza Yapan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Diyarbakır'da kaza yapmış halde bulunan hafif ticari araçta 416 kilogram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan ihbar üzerine Hantepe mevkisinde yol kenarında kaza yapmış halde bulunan araçta inceleme yapıldı.



Araçta yapılan kontrolde poşetler içerisinde 416 kilogram kubar esrar ele geçirildi.



Olay yerinden kaçan ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.