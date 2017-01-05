Kaza Tutanağı Tutan Polislere Otomobil Çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil, yol kenarında trafik kazası tutanağı tanzim eden 2 trafik polisi ile bir yayaya çarptı.



Hastaneye kaldırılan 2 polis ile yayanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Çatalarık Mahallesi'nde, sürücüsü belirlenemeyen 34 LG 4849 plakalı otomobil, önce yaya Nazmi Zorbaş'a ardından yol kenarında trafik kazası tutanağı düzenleyen trafik polisleri Ercan Karpuz ile Reşit Aslan'a çarptı. 34 LG 4849 plakalı otomobil, daha sonra hakkında tutanak tanzim edilen önceki kazaya karışan otomobile çarptı.



Yaralanan 2 polis memuru ve yaya, çevredeki vatandaşları ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Fethiye Devlet ve Lokman Hekim Esnaf hastanelerine kaldırıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, hastanelere gelerek yaralanan polisler hakkında bilgi aldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis, aracıyla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan, yaralanan polislerin tutanağını tanzim ettikleri önceki kazada ise bir otomobilin çarpması sonucu bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi.