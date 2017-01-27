Kaza Tutanağı Hazırlayan Polise Çarptı

Aksaray'da, trafik kazasına karışan iki araç için yol kenarında kaza tutanağı tanzim eden polis, yoldan geçen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Enes S. (51) yönetimindeki 68 BL 585 plakalı otomobil, Hashas Mahallesi Somuncu Baba Caddesi'nde, trafik kazasına karışan otomobil için yol kenarında kaza tutanağı düzenleyen trafik polisi Fikret Güler'e (43) çarptı.



Yaralanan trafik polisi Güler, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Enes S. gözaltına alındı.



Öte yandan Güler'in yaralandığını öğrenen mesai arkadaşları, hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı.



Polisin kaza tutanağı düzenlediği aracın sahibi Mustafa Topaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza yaptığını ve bu nedenle polis ekiplerine bilgi verdiğini belirterek, "Kazadan dolayı aracımın ön tamponu düşmüştü. O nedenle kaza yerinde bekliyordum. Sonra polis geldi. İşlem yaptığı sırada başka bir araç kaydı ve polis memuruna çarptı. İnşallah durumu iyidir." dedi.