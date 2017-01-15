Kaza Sonrası Gözyaşlarına Boğulan Sürücüyü Polis Sakinleştirmeye Çalıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybettiği motosikleti ile önce yaşlı bir kadına ardından da park halindeki otomobile çarparak kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü genç kaza anını polislere ağlayarak anlatmaya çalıştı.



Kaza ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Baran B. İdaresindeki 54 PH 587 plakalı motosikleti ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Hatice Kutlu'ya ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadın hastanede müşahede altında tutulurken, kazayı yapan sürücü o anları polis ekiplerine gözyaşları içerisinde anlatmaya çalıştı. Polisler tarafından sakinleştirilen Baran B., yaşlı kadın yoluna karşına geçmeye çalıştığı sırada duramayarak kendisine çarpmak zorunda kaldığını anlattı.



Sürücü ifadesinin alınması için polis karakoluna götürülürken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK