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Kaza Şehidi Astsubay Halit Gençer İn Cenazesi Haymana' da Uğurlandı

Kaza Şehidi Astsubay Halit Gençer İn Cenazesi Haymana' da Uğurlandı

Kaza Şehidi Astsubay Halit Gençer İn Cenazesi Haymana' da Uğurlandı

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