Kaza Kurşunuyla Yaralanan 1,5 Yaşındaki Baran Hayatını Kaybetti

Muş'taki evlerinde 6 yaşındaki ağabeyiyle oyun oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandığı ileri sürülen ve Elazığ'da tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Olay, geçtiğimiz hafta, Muş'un Yaygın belgesinde meydana geldi. İddialara göre, 1,5 yaşındaki Baran B. ile ağabeyi B.B.'nin oyun oynadığı odadan gelen silah sesiyle irkilen aile fertleri, odaya koştu. Baran'ı yaralı halde gören aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonda gelen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Baran, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ'a sevk edildi. Burada doktorların yaşaması için günlerce mücadele ettiği Baran, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Baran'ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından baba Ömer B. ve yakınları tarafından alınarak, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Muş'a götürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ