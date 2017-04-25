Kaza Dehşeti Kamerada

Samsun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 1'i özel harekat polisi 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 15.45'te meydana gelen kazada, Şebnem V.'nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil önünde seyir eden özel harekat polisi Emre B. yönetimindeki 55 EB 017 plakalı motosiklete arkadan çarparak sürüklemiş, ardından yaya Ozan Utku Taşkın'a çarptıktan sonra bir kafeteryanın içine girmişti. Kazada Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Ozan Utku Taşkın hayatını kaybetmiş, özel harekat polisi Emre B. ağır, Muhammet Emre K. ile sürücü Şebnem V. ile çocukları Taha Utku ve Taha Tuna V. de yaralanmıştı.



KAZA DEHŞETİ KAMERADA



Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, motosiklete çarparak önünde sürükleyen otomobil, yayaya çarpıp havaya uçurduktan sonra hızla kafeteryaya giriyor. Kafeteryada masada oturanları ise ününe katıp sürüklüyor.



(İHA)