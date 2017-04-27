Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Düzce kent merkezinde meydana gelen kazada, otomobilin, kaldırıma çıkarak ağaca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Servet Beşir idaresindeki 81 GB 755 plakalı otomobil, yaya trafiğinin de yoğun olduğu İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.



Şans eseri kaldırımda kimsenin bulunmadığı sırada meydan gelen kazada, otomobil ağaca çarparak durabildi.



Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, otomobilin sürücüsü Beşir yaralandı.



Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.