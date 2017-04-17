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Kaz Yetiştiriciliğine Destek Geldi
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Kaz Yetiştiriciliğine Destek Geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tebliğine göre damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılacak.

Kaz Yetiştiriciliğine Destek Geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tebliğine göre damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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