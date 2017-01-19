Kayyum, Muradiye Belediyesi'nde Çalışmalara Başladı

VAN'ın Muradiye İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç'un gözaltına alınmasından sonra 17 Ocak'ta yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel belediyedeki çalışmalarına başladı.



İlçede etkili olan kar yağışı ardından belediyeye kayyum olarak atanan Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel, çalışmalarına ilçe merkezindeki karlar temizlenmesi ile başladı. Yollar ve ara sokaklar kardan temizlenirken, tuzlama çalışması yapılıp, kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına çıkartıldı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının da en kısa zamanda tamamen açılacağı belirtilirken, yörede oturanlar yapılan çalışmadan memnun olduklarını söyledi.



- Muradiyevan