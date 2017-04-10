Kayyum Başkanlar, 43 Kadın Merkezin Faaliyetini Durdurdu

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Emine Özmen, İçişleri Bakanlığı'nca bölgedeki belediyelere atanan kayyumlarla ilgili hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı. Bölgedeki 85 belediye başkanının görevden alınarak, bunların yerine kayyum atandığını belirten Özmen, bu belediyelerdeki 43 kadın merkezinin faliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.



DBP tarafıdan hazırlanan, 'Yerel yönetimler kadın ve kayyum raporu' DBP Genel Merkezi Danışma Bürosu'nda düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. DBP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emine Özmen, hazırlanan raporu açıkladı.



Kayyum atamaları yapılmasının ardından belediyelerde çalışan 2 bin 22 işçinin işine son verildiğini belirten Özmen, 585 memurun ise açığa alındığını anlatarak, "11 Eylül 2016 tarihinden itibaren 25 Mart 2017 tarihine kadar 85 DBP'li belediyeye kayyum atanmıştır. Halkın seçimle yönetime getirdiği DBP'li belediye eşbaşkanları ve meclis üyeleri; ya tutuklanmış, ya da görevden uzaklaştırılmışlardır. Tutuklanan kadın eşbaşkan sayısı ise 34'dür. Bu kapsamda 43 kadın merkezimizin bulundukları il ve ilçelerde kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele ile ilgili çalışmaları, kadın mücadelesi ekseninde geliştirmiş olduğu farkındalık ve hizmetler kayyumların ilk hedefi haline gelmiş ve durdurulmuştur" diye konuştu.



- Diyarbakır