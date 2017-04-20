Kayyum Atanan Şirketin Konut Projesine Talip Çıkmadı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanan Kavuklar Grubu'nun bin 178 konutluk Altındağ Konutları Projesi'nin yapım işi için düzenlenen açık artırmaya kimse katılmadı.



Kavuklar Grubunun Bayraklı Towers'taki yönetim ofisinde bugün, 178 konutluk Altındağ Konutları Projesi'nin yapım işi için açık artırma düzenlendi.



Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, açık artırmaya katılım olmadı.



Açık artırmanın, Grubun 600 milyon liraya yaklaşan borcunun bir bölümünün ödenmesi için düzenlendiğini belirten yetkililer, borçların ödenmemesi halinde şirketlerin faaliyetlerini sürdüremez noktaya gelebileceğini ifade etti.



Kavuklar Grubuna ait 28 taşınmazın, daha önce düzenlenen iki açık artırmada, 82 milyon 418 bin liraya satıldığını ifade eden yetkililer, bu kaynağın bir bölümüyle borçların ödeneceğini, bir kısmının da özellikle akaryakıt ve otomotiv şirketlerinde gelir getirecek faaliyetler için kullanılacağı ve yarım kalan Point Bornova Projesi'nin tamamlanarak 612 hak sahibine tapularının teslim edilmesi sürecinde de değerlendirileceğini bildirdi.



Operasyon ve kayyum kararı



Kentte FETÖ/PDY'ye finans sağlayan firma ve iş adamlarına yönelik ağustos ayında yapılan operasyonda, Gediz Üniversitesinin kurucu üyelerinden Kavuklar Grubu Başkanı Abdullah Kavuk gözaltına alınmıştı.



İzmir Sulh Ceza Hakimliğince Kavuklar Grubuna kayyum tayin edilmesine karar verilmiş, TMSF yetkilileri şirketin yönetimini devralmıştı.