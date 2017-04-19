Kayyum Atanan Hani'de Yüzde 56,1 Oranında Evet Oyu Çıktı

Yaklaşık 6 ay önce kayyum atanan Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, geçtiğimiz Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumunda vatandaşların yüzde 56,1'i evet oyu kullandı.



İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan ve aynı zamanda kaymakamlık görevini de yürüten Şaban Arda Yazıcı, ilçeye geldiği günden itibaren vatandaşların sevgisini kazanmayı başardı. İlçenin en önemli sorunlarından olan su problemini çözen, 164 milyon liralık projeye imza atan Yazıcı'nın bu hizmetleri vatandaşların takdirini topladı.



Kaymakam Yazıcı'nın yaptığı çalışmalar Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumunda da kendini gösterdi. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde HDP yüzde 56,4 oy alırken, 16 Nisan'da yapılan referandumda HDP'nin desteklediği hayır oyları çakıldı. Kentte vatandaşların yüzde 56,1'i anayasa değişikliğine evet oyu kullanırken, hayır oyları da yüzde 43,9'da kaldı. - DİYARBAKIR